Інфекційні бокси й тренінги для лікарів: Одещина підготувалася до боротьби з коронавірусом

Одеська міська інфекційна лікарня стане базовим медичним закладом для діагностування і лікування осіб, у яких можуть бути виявлені ознаки інфікування коронавірусом.

Також приведені до готовності прийому людей, на випадок поширення коронавірусу, реанімаційні відділення низки інших лікарень області, повідомляє на своїй сторінці у Facebook пресслужба Одеської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Максима Куцого.

"На закритому засіданні в Одеській ОДА я затвердив ряд додаткових заходів для недопущення проникнення вірусу у регіон. Узгодили з медиками план дій, якщо до області прибудуть пацієнти з ознаками хвороби. Головною госпітальною базою стане інфекційна лікарня Одеси. 20 боксів на 65 місць вже готові до лікування пацієнтів. Лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази", - зазначив Куций.

За його словами, всі реанімаційні відділення лікарень області приведені у повну готовність. В області створені бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги.

Водночас очільник ОДА, акцентував, що "жодного підтвердженого випадку захворювання в Україні не зафіксовано. Проте Одещина готова надати медичну допомогу усім українцям і запобігти поширенню хвороби".

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі вживають запобіжних заходів на випадок поширення коронавірусу COVID-19 та діагностування захворювання у людей, що можуть найближчими днями прибути на територію області. На закупівлю необхідних препаратів та матеріалів з міського бюджету виділено понад 1,6 млн грн.

Завідувач відділу Департаменту охорони здоров’я міськради Віктор Бакал і головлікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова заявили про це на брифінгу 18 лютого.

Головний лікар цього закладу Лаврюкова уточнила, що "лікарня має боксоване відділення на 65 ліжок, де можна розмістити людей із сигнальними ознаками інфікування коронавірусом. Усього в медзакладі 420 ліжок, в тому числі може бути госпіталізовано 205 пацієнтів у дитячому відділенні лікарні".

В інфекційній лікарні є також окремі приміщення у боксованому відділенні для ізоляції та обсервації пацієнтів, а також реанімаційне відділення для надання допомоги тяжкохворим. Ці приміщення оснащені спеціальною системою вентиляції, а персонал боксованого відділення забезпечений захисним протичумним спецодягом і комбінезонами. Персонал стаціонару також отримав захисні окуляри, респіратори, спеціальні медичні маски та інші засоби індивідуального захисту - з урахуванням того, що коронавірус може передаватися передусім повітряно-капельним шляхом.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч.

Фото: facebook.com/oda.odesa