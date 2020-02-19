Подвійне кільце захисту: українців з Уханя охоронятимуть пів сотні правоохоронців

Територію з евакуйованими з китайського Уханя людьми щодобово охоронятимуть 47 правоохоронців - 30 поліцейських і 17 бійців НГУ.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме КПП і система відеоспостереження, поряд працюватиме цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС.

Аби запобігти можливому поширенню вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. "Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин", - додали у МВС.

У МВС нагадали, що український літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Як повідомлялося, Україна отримала дозвіл на здійснення польоту спецрейсом з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії на коронавірус, аби доставити українців, які знаходяться там, додому.

Літак спеціального рейсу вилетів із Києва о 2:50 ночі 19 лютого та повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Як повідомив у Twitter Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.

Держсекретар МЗС Андрій Заяць повідомив, що до України будуть евакуйовані 49 українців і до 25 осіб іноземців (громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії).

У свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що всі правоохоронні структури, зокрема МВС, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС готові до виконання своїх завдань за призначенням, починаючи із зустрічі, супроводу, забезпечення охорони місця проведення обсервації.

"У районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який буде координувати дії всіх органів, залучених до заходів із забезпечення обсервації", – додав він.

Як повідомлялось, рейс для евакуації громадян з Уханя переносився кілька разів.