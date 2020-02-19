Українців, яких евакуюватимуть з Уханя, попросили тримати при собі паспорт і бути на зв’язку

Посольство України в Китаї звернулося до українців, які очікують на евакуацію з провінції Хубей, з проханням мати при собі документи, залишатися на постійному зв’язку і координувати свої дії з представниками дипустанови.

Про це зазначається на сайті посольства.

«До уваги громадян України, які погодилися на евакуацію з провінції Хубей. На виконання рішення Уряду України евакуація громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей відбувається сьогодні, 19 лютого 2020 року. У цьому зв’язку громадян України, які включені на їхнє прохання до списку на евакуацію, просимо:

- тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтва про народження дітей віком до 18 років;

- залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації;

- бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв’язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності);

- очікувати як на дзвінки співробітників Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі «Embassy – EVACUATION» мобільного додатку Wechat;

- повністю координувати свої дії з представниками Посольства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на борт літака будуть допущені для евакуації тільки здорові громадяни, перевірку яких проведуть китайські та медичні працівники.

Нагадується, що після прибуття в Україну всі евакуйовані будуть ізольовані на обов’язкову 14-денну обсервацію як протиепідеміологічний захід реагування на проникнення та розповсюдження коронавірусу СОVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна отримала дозвіл на здійснення польоту спеціальним рейсом з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії на коронавірус, аби доставити українців, які знаходяться там, додому. Літак спеціального рейсу вилетів із Києва о 2:50 ночі 19 лютого та повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Як повідомив у Тwitter Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.

Держсекретар МЗС Андрій Заяць повідомив, що до України будуть евакуйовані 49 українців і до 25 осіб іноземців (громадян Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії).

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У свою чергу, Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що всі правоохоронні структури, зокрема МВС, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС готові до виконання своїх завдань за призначенням, починаючи з зустрічі, супроводу, забезпечення охорони місця проведення обсервації.

«В районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який буде координувати дії всіх органів, залучених до заходів із забезпечення обсервації», – додав він.

Фото: АА