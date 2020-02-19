Скалецька сказала, що робити українцям, які не погодились на евакуацію з Уханя
Про це сказала міністр охорони здоров'я, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо шляхів вирішення такої ситуації.
"За нашої інформацією про те, як проводилася комунікація МЗС з українськими громадянами, їх було поінформовано, що державою здійснюється один рейс, на котрий вони мають прийняти рішення, чи вони беруть участь в евакуації, чи ні. Всі інші питання, які були потім стосуватися залишення ними території Китаю, будуть здійснюватися дипломатичними каналами",- сказала Скалецька.
Вона також додала, що у випадку виявлення у когось з українців, які підлягають евакуації зараз, симптомів ГРВІ, вони будуть розміщені в лікарні Китаю, їм буде надаватися вся необхідна медична допомога, передбачена місцевою владою.
Зараз, за даними МЗС, на території провінції Хубей перебуває біля 80 громадян України, 49 з них висловили бажання евакуюватися на Батьківщину.
Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України та близько 25 іноземців.
За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тисяч 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тисяч 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
Фото: АА