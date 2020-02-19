Скалецька сказала, що робити українцям, які не погодились на евакуацію з Уханя

У випадку, якщо українці, які перебувають в Китаї та не висловили бажання покинути його територію зараз, захочуть це зробити згодом, питання їх евакуації вирішуватиметься дипломатичними каналами.

Про це сказала міністр охорони здоров'я, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо шляхів вирішення такої ситуації.

"За нашої інформацією про те, як проводилася комунікація МЗС з українськими громадянами, їх було поінформовано, що державою здійснюється один рейс, на котрий вони мають прийняти рішення, чи вони беруть участь в евакуації, чи ні. Всі інші питання, які були потім стосуватися залишення ними території Китаю, будуть здійснюватися дипломатичними каналами",- сказала Скалецька.

Вона також додала, що у випадку виявлення у когось з українців, які підлягають евакуації зараз, симптомів ГРВІ, вони будуть розміщені в лікарні Китаю, їм буде надаватися вся необхідна медична допомога, передбачена місцевою владою.

Зараз, за даними МЗС, на території провінції Хубей перебуває біля 80 громадян України, 49 з них висловили бажання евакуюватися на Батьківщину.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

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За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України та близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тисяч 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тисяч 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: АА