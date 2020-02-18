У Криклія розповіли, як готувались до евакуації з Уханя

Процес евакуації українських громадян з Уханя потребував не тільки організації рейсу, а й вирішення питання з їх розміщенням після прибуття.

Про це на брифінгу сказав перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На початку лютого цього року Мінінфраструктури та Кабміном було вжито заходів для виділення коштів на забезпечення здійснення відповідного рейсу... Вартість подібного роду чартеру становить до 4,5 млн грн. Ми були готові зі Sky Up здійснити цей рейс протягом двох тижнів, але вивчали процес щодо ситуації з розміщенням тут наших співгромадян і моніторили епідемічну ситуацію безпосередньо в Ухані”, - сказав Абрамович.

Як додав на брифінгу держсекретар МЗС Андрій Заяць, станом на 17 лютого з Уханя здійснили евакуацію своїх громадян 14 країн.

“Ми не останні в цьому списку. З тих відомостей, які є в нашому розпорядженні, наприкінці цього тижня Колумбія планує своїм рейсом евакуювати також своїх громадян”, - сказав Заяць.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.