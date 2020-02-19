Від коронавірусу у світі померли понад дві тисячі осіб

Від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад вже понад дві тисячі осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Національну комісію охорони здоров’я Китаю (NHC).

Зокрема, за вівторок у континентальному Китаї від коронавірусу померли ще 136 осіб, 132 з них — у провінції Хубей, загальна кількість смертей у материковому Китаї сягнула 2004 осіб.

Загалом у світі від коронавірусу померли 2009 осіб. За межами материкового Китаю зареєстрували п’ять смертельних випадків: по одному в Гонконзі, Тайвані, Японії, на Філіппінах і у Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, більш ніж 80% із досліджених 70 тисяч випадків коронавірусу Covid-19 – м’які, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх та хворих людей. Окрім цього, експерти вказують на підвищений ризик для медичних працівників – увагу не це було звернено після того, як у вівторок від коронавірусу помер 51-річний директор госпіталю міста Ухань у провінції Хубей (епіцентр нової хвороби).

Фото: АА