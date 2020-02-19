Китай визнає померлих від коронавірусу медиків мучениками

В Китае официально признают врачей, которые умерли во время борьбы с коронавирусом, мучениками.

Про це інформує CNN.

"Китай заявляє, що надасть усім лікарям, медичним санітарам та санітаркам, що померли під час боротьби з вірусом, звання мучеників", - йдеться у повідомленні.

Після кількох смертей працівників галузі охорони здоров’я внаслідок нового коронавірусу уряд Китаю зіткнувся з критикою за те, як він діє стосовно своїх медичних працівників.

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Два найрезонансніші випадки смерті - смерть лікаря Лі Венліяна, якого нагородили за попередження про появу вірусу, та Лю Цхімінга, директора лікарні у місті Ухань, епіцентрі спалаху хвороби.

Як повідомлялося, понад три тисячі медичних працівників заразилися коронавірусом COVID-19 у Китаї.

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Станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема, із зазначених, 1873 летальних. Одужали 12 842 людини.

Фото: АА