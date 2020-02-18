Німеччина направила Китаю допомогу для боротьби з коронавірусом

Німеччина направила в Китай другу партію допомоги для подолання епідемії коронавірусу.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Китай у боротьбі з коронавірусом. Сьогодні (18 лютого) відправлено ще 8,7 тонн допомоги на суму понад 150 тис. євро», - заявив глава МЗС.

Зазначається, що другий транш допомоги від Німецького Червоного Хреста призначений Червоному Хресту в Ухані, до якого входять засоби індивідуального захисту та розпилювальні присторії для дезінфікуючих засобів, захисний одяг та дезінфікуючі засоби, а також захисний одяг від земельного уряду Саксонії.

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Як повідомляв Укрінформ, перший транш - 5,4 тонни витратних матеріалів (захисні костюми, гумові чоботи, рукавички, маски, захисні окуляри, хірургічні шапки, рукавиці та пожертви) - був доправлений 1 лютого літаком, який на зворотньому шляху забрав німецьких громадян з Уханя.