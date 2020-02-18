В Японії коронавірусом заразилися вже 611 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Японії зросла до 611, після того як ще у трьох людей у ​​вівторок виявили COVID-2019.

Про це повідомляє NHK.

"Представники органів охорони здоров'я Японії повідомили, що зараження новим коронавірусом було підтверджено ще у трьох людей у західній префектурі Вакаяма", - йдеться у повідомленні.

Один із заражених - особа до 20 років. Наразі це наймолодший пацієнт з коронавірусом у Японії.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження у країні досягла 611.

Як повідомлялося раніше, на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть в Японії, зафіксували 88 нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019. Після цього загальна кількість випадків зараження коронавірусом на кораблі сягнула 542.

Станом на 18 лютого 2020 року в світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужали вже 12 тис. 842 особи.