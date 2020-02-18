У світі - 73 335 підтверджених випадків зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило свіжі дані щодо поширення захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

Публікація про це розміщена на сайті МОЗ.

"Станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 - летальні. Одужало вже 12 842 осіб. 81,7% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у країнах Європи на сьогодні зареєстровано 46 випадків захворювання (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

МОЗ запевняє, що в усіх областях створені тимчасові протиепідемічні комісії та підготовлені регіональні плани протиепідемічних заходів запобігання занесенню і поширенню випадків захворювання COVID-19.

На круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться в карантині в японському порту Йокогама, зафіксовано 349 випадків COVID-2019, в тому числі у двох громадян України.

За 14 та 15 лютого на лайнері виявлено 133 (114 пасажирів, 19 членів екіпажу) нових випадки захворювання.

Всі особи з позитивним результатом були висаджені і госпіталізовані в інфекційні лікарні в районі Йокогама.

На сайті Кабінету міністрів України опубліковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV“.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, більш ніж 80% із досліджених 70 тисяч випадків коронавірусу Covid-19 – м’які, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх та хворих людей. Окрім цього, експерти вказують на підвищений ризик для медичних працівників – увагу не це було звернено після того, як у вівторок від коронавірусу помер 51-річний директор госпіталю міста Ухань у провінції Хубей (епіцентр нової хвороби).

Фото: AA