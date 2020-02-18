В Україні за рік черга в дитсадки скоротилася майже на 20 тисяч місць

В Україні за 2019 рік вдалося скоротити чергу в дитячі садки на 19,8 тисячі місць.

Про це йдеться у звіті Кабінету міністрів, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Чергу на влаштування до закладів дошкільної освіти протягом 2019 року скорочено на 19,8 тисяч місць – саме стільки місць було створено шляхом відкриття новобудов, реорганізації закладів з утворення у них дошкільних відділень, відкриття приватних закладів дошкільної освіти, реконструкції, відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях, а також додаткових груп у функціонуючих закладах освіти, відкриття груп із короткотривалим перебуванням. Таким чином черга до закладів дошкільної освіти скоротилась до 26 783 місця", - йдеться у документі.

Загалом відкрито 17 новобудов закладів дошкільної освіти, у тому числі приватних, у яких стали доступні 1765 місць; реорганізовано 51 заклад освіти зі створенням дошкільних відділень (таким чином створено 1364 місця); утворено 135 закладів дошкільної освіти приватної форми власності на 5874 місця; реконструйовано та добудовано 37 закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень при закладах загальної середньої освіти на 3153 місця, у пристосованих приміщеннях відкрито 28 закладів дошкільної освіти на 749 місць, додаткових груп у функціонуючих закладах освіти – 236, що додатково створило 4964 місця, а також відкрито 107 груп із короткотривалим перебуванням на 1938 місць.

У звіті зазначається, що станом на грудень 2019 року охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою у міській та сільській місцевості становить 88%, що на 0,5% більше, ніж станом на 15 грудня 2018 року; частка 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладах дошкільної освіти, становить 96,9%, що на 0,6% більше, ніж станом на 15 грудня 2018 року. Протягом 2019 року кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються інклюзивно, збільшилась на 95% (з 2190 до 4278).

В документі зазначається, що надалі планується лібералізація вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти (внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності), а також встановлення пільгової плати за оренду приміщення таким закладам освіти, що розширить доступ до дошкільної освіти. А також оновлення державного стандарту у сфері дошкільної освіти, затвердження Положення про заклад дошкільної освіти та критеріїв якості дошкільної освіти.

Окрім цього, планується зменшити обсяг педагогічного навантаження та збільшити тривалість відпустки для педагогів закладів дошкільної освіти, а також запровадження механізму надання одноразової грошової виплати молодим педагогам закладів дошкільної освіти.