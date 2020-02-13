На Херсонщині збудують містечко для переселенців з Криму - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський домовився з Туреччиною про будівництво в Херсонській області містечка для переселенців з окупованого Криму.

Про це він сказав під час зустрічі з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем та його заступницями Дар’єю Свиридовою та Тамілою Ташевою, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, як заявив Президент, "у Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар". За словами Зеленського, відповідних домовленостей досягнуто під час його зустрічі з Президентом Туреччини.

«Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити. З вашого боку потрібні комунікація та контроль», – наголосив Зеленський.

Крім того, за його словами, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги та забезпечено транспортне сполучення.

«Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут – «місто-сад». Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки», – зазначив Президент і закликав Кориневича стати рушієм цього проєкту.

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Зеленський також зробив акцент на важливості реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.

«Щоб одразу на КПВВ вони отримували всі документи та знали про можливість вступити до будь-якого вишу», – зазначив глава держави.

Своєю чергою представник Президента повідомив, що 12 лютого на КПВВ «Чонгар» відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю мешканців півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також про важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг.

Кориневич подякував Зеленському за увагу до діяльності Представництва в АР Крим та наголосив на важливості подальшої спільної роботи щодо проблематики окупованих територій, «щоб Крим постійно був на порядку денному».

Крім того, Кориневич просив Президента сприяти пришвидшенню доопрацювання законопроєкту щодо захисту політичних в’язнів, представив бачення концепції перехідного правосуддя та наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу.

Зеленський підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання, представлення нашої держави на міжнародних майданчиках, поінформували в пресслужбі.

«Це виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, що Україна – справді Європа та свобода», – заявив Кориневич.

Фото: пресслужба глави держави