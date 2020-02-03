Туреччина не визнає анексії Криму Росією та підтримуватиме кримських татар – Ердоган

Туреччина не визнає анексії півострова Крим Росією та надалі разом з Україною буде підтримувати кримськотатарський народ, а також турків-месхетинців та гагаузів.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, за результатами 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

"Ми не визнаємо незаконної анексії. Ми підтримували та будемо підтримувати суверенітет та цілісність території України разом з Кримським півостровом", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що Анкара буде й надалі підтримувати кримськотатарський народ, а також турків-месхетинців та гагаузів.

"Україна – це дім для багатьох народів, зокрема кримських татар, турків-месхетинців та гагузів. Ми готові спільно з Україною здійснювати зусилля для забезпечення їх потреб у житлі, освіті, духовних потреб. Ми уважно слідкуємо за положенням кримських татар. Ми разом з Україною будемо й надалі їх підтримувати", - вказав у свої промові президент Туреччини.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні перебуває в Києві з офіційним візитом.