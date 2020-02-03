Київ розраховує на допомогу Анкари у звільненні політв'язнів у Криму та РФ — Зеленський

Україна розраховує на підтримку та практичні кроки Туреччини щодо протидії агресивній політиці Росії в окупованому Криму, а також на допомогу у звільненні політв'язнів, які утримуються на анексованому півострові та в Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії в регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямку", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів - громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації.

За словами Зеленського, глави двох країн провели змістовні та конструктивні переговори.

"Україна і Туреччина будуть і надалі розбудовувати політичине партнерство, взаємодіяти в рамках міжнародних організацій, співпрацювати у питанні безпеки та багатьох інших сферах", - зазначив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідує Україну.