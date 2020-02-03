Зеленський висловив Ердогану співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців у сирійській провінції Ідліб.

Про це Зеленський заявив на спільному з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дозвольте висловити щирі співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових в Ідлібі. Україна, яка шостий рік знаходиться у стані війни, як ніхто розуміє та поділяє біль такої втрати", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у Сирії в результаті атаки, здійсненої силами режиму Башара Асада в сирійській провінції Ідліб, загинули 4 військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще 9 отримали поранення. Пізніше двоє поранених померли.

Туреччина у відповідь на артобстріл в Ідлібі завдала 122 артилерійських та 100 мінометних ударів по 46 об'єктах режиму Асада.