У Сирії загинули четверо турецьких військових, дев'ятеро - поранені

У Сирії в результаті атаки, здійсненої силами режиму Асада в сирійській провінції Ідліб, загинули 4 військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще 9 отримали поранення.

Про це заявили в Міністерстві оборони Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В результаті інтенсивних артилерійських обстрілів 4 наших військових загинули, 9 були поранені, один з них перебуває у важкому стані", - повідомили в Міноборони.

У заяві вказується, що сторони конфлікту були заздалегідь поінформовані про координати розміщення турецьких військ, що дислокуються на північному заході Сирії, незважаючи на це, по цьому району було завдано артилерійського удару.

Туреччина у відповідь на артилерійський обстріл по своїх позиціях завдала удар у відповідь. Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції перед вильотом до Києва.

"Туреччина відповіла потужним ударом на обстріл в Ідлібі й надалі буде реагувати таким чином", - наголосив президент.

За його словами, станом на 06.15 3 лютого було нанесено 122 артилерійських та 100 мінометних ударів по 46 об'єктах режиму Асада.

"Туреччина не має наміру припиняти операцію в Ідлібі. Ті, хто випробовує терпіння Туреччини підступними провокаціями в Ідлібі мають усвідомити хибність своїх дій", - сказав Реджеп Тайїп Ердоган.

Раніше в Анкарі повідомили, що внаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.

Як відомо, турецька армія стягує бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, а також зміцнює розташовані тут військові частини.

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