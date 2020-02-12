Разумков каже, що Київщині потрібно дедалі більше шкіл та дитсадків

Реформа децентралізації є механізмом створення ефективного управління на місцевому рівні, тому вона дуже важлива для України.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ознайомлення з перебігом будівництва загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у селі Гора Київської області, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“З Києва важко побачити, де потрібно в районі провести ремонт чи прокласти нову дорогу. Набагато краще такі питання розумієш, коли щодня ходиш цими дорогами. Тому реформа децентралізації є дуже важливою для України”, - підкреслив спікер.

Оглядаючи будівництво, він зауважив, що через розбудову Києва збільшується і потреба в освітніх закладах - садочках та школах.

“Кошти на це будівництво на 2020 рік передбачені, сподіваємось, що і в бюджеті на 2021 рік ця тенденція збережеться. Але тут багато залежить і від роботи місцевої громади та влади. Населені пункти завдяки реформі децентралізації отримують більше повноважень та можливостей, адже більше коштів залишається на місцях”, - зауважив Голова ВР.

Разумков ознайомився з процесом будівництва нової загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Гора Київської області/ Фото: ВР

Разумков також відвідав будівлю Гірської школи, де зараз навчаються діти. Наразі площа будівлі становить лише 1800 квадратних метрів, а новий корпус за проєктом займе 13 тис. квадратних метрів. Таким чином, загальна площа навчального закладу буде збільшена у понад 9 разів.

Як повідомлялося, 12 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з робочою поїздкою відвідує Київську та Черкаську області.