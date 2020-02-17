Жителі окупованих територій обмежені в соціальних правах та адмінпослугах — правозахисники

Жителі тимчасово окупованих територій України обмежені в соціально-економічних правах та наданні адміністративних послуг.

Такого висновку дійшли в Коаліції правозахисних організацій, яка опікується захистом прав осіб, постраждалих внаслідок конфлікту, заявила на пресконференції в Укрінформі юристка благодійного фонду Stabilization Support Services Ганна Дудінська.

Представляючи альтернативний урядовому звіт для ООН, Дудінська звернула увагу на ускладнені процедури надання адміністративних послуг постраждалим внаслідок конфлікту громадянам.

Вона зазначила, що законодавець не визнає жодних документів, виданих так званою "владою" на тимчасово окупованих територіях. Винятком є лише документи, які підтверджують факт народження й смерті. Та отримати на їхній основі документ українського зразка можна лише через суд.

"І хоча процедура є спрощеною, практика показує, що вона є затягнутою, і це тягар на людину. Їй треба кілька разів виїхати, сплатити судовий збір. І в результаті не більше 37% дітей, народжених на тимчасово окупованих територіях, мають свідоцтво про народження українського зразка", - сказала Дудінська, нагадавши, що факт реєстрації народження є дуже важливий, бо відкриває доступ до публічних послуг – медичних, освітніх, соціальних.

Також на сьогодні немає окремої процедури для жителів тимчасово окупованих територій, яка б дозволила їм реалізувати своє конституційне право на пенсію, заявила Дудінська, додавши, що вони змушені користуватися дискримінаційною процедурою для переселенців.

"Відповідно ми не маємо актуалізованої статистики щодо ВПО, ми не можемо відслідкувати їхні реальні потреби, ми маємо величезне навантаження на пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій і ставимо у соціально незахищене становище наших громадян, які стали заручниками окупації", - сказала правозахисниця.

У звіті Коаліції правозахисних організацій пропонується запровадження ефективної позасудової процедури визнання фактів народження-смерті на тимчасово окупованих територіях, розроблення і запровадження таких норм, які дозволять громадянам на тимчасово окупованих територіях реалізувати своє право на пенсію.