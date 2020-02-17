Права постраждалих від конфлікту на Донбасі: правозахисники підготували звіт для ООН

Правозахисники підготували альтернативний звіт для ООН про дотримання соціально-економічних прав осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Про це повідомила на брифінгу в Укрінформі менеджер з адвокації Центру прав людини “ZMINA” Альона Луньова.

"Якраз сьогодні, 17 лютого, починається 67-ма сесія Комітету ООН з економічно-соціальних і культурних прав, протягом якої буде заслуховуватись звіт України, а також альтернативні позиції й додаткова інформація, яку надавали громадські організації, міжнародні місії та офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини", - сказала вона.

Луньова зазначила, що альтернативний звіт підготувала коаліція правозахисних та громадських організацій, до якої увійшли "Донбас СОС", "Крим СОС", "Право на Захист", "Восток-СОС", "Громадський холдинг "Група впливу", БФ "Stabilization Support Services»", Центр прав людини ZMINA та Кримська правозахисна група.

"Ми презентуємо з колегами й сам звіт, який складається з відповідей на питання, які були поставлені профільним комітетом щодо проблематики постраждалих від конфлікту осіб - це ВПО, мешканці окупованих територій та “сірої зони”. А також це і рекомендації державі, які зможуть поліпшити життя людей", - додала представниця Центру прав людини “ZMINA”.

У звіті окремо розглядається нинішня ситуація на тимчасово окупованих територіях, а також зріз законодавства щодо згаданих осіб. Автори звіту описують, наскільки ВПО адаптовані в громадах та як вирішуються житлові питання. Також правозахисники виокремили у звіті питання права на психічне та ментальне здоров'я, а також право на освіту.

Коаліція правозахисних організацій також звернулась до Комітету ВР з економічних, соціальних та культурних прав із проханням розглянути можливість включення підготовлених правозахисниками рекомендацій до підсумкових зауважень для держави-учасниці.