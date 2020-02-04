Росія продовжує репресії журналістів у окупованому Криму - Freedom House

Попри звільнення 28 січня кримського журналіста Миколи Семени після чотирьох років умовного терміну і заборони залишати Крим, медіа в анексованому Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти зіштовхуються з репресіями через свою роботу.

Про це йдеться в офіційній заяві правозахисної організації Freedom House, оприлюдненій 4 лютого у Facebook.

"Freedom House вітає зняття судимості з Миколи Семени", – заявив Марк Берендт, директор програм Freedom House в Європі та Євразії.

За його словами, це є "маленькою перемогою" в захисті свободи медіа в Криму, тому що кримінальні обвинувачення, висунуті проти Семени чотири роки тому, були повністю вмотивовані його критичним висвітленням незаконної анексії півострова Російською Федерацією.

"Але медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти зіштовхуються з репресіями через свою роботу. Кримськотатарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їхні вироки, як і у Семени, мають бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародна спільнота наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків", - додав Берендт.

У Freedom House нагадали, що щонайменше 10 інших професійних і громадянських журналістів та стрімерів з Криму залишаються за ґратами. Більшість із них — кримські татари, пов'язані з правозахисним рухом "Крымская солидарность". Це: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхаліев, Наріман Мемедемінов, Ернес Аметов.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

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22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне вираження думки.

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.