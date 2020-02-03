ОБСЄ вітає зняття судимості з журналіста Семени

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

"Я радий, що Микола Семена нарешті вільний", - заявив Дезір.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ нагадав, що він давно і невпинно виступав за звільнення журналіста : "Я давно виступав за його звільнення. Це було неприпустимо, що його переслідували, передусім, за висловлення своїх поглядів. Сподіваюся, це також означає, що тепер він також зможе безперешкодно відновити свою журналістську роботу та вільно подорожувати".

Дезір зазначив, що справа Семени "нагадує нам про жорсткі умови, в яких працюють журналісти, висвітлюючи конфлікт в та навколо".

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Як повідомляв Укрінформ, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне вираження думки.

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.