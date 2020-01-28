Журналіст Семена отримав постанову про зняття російської судимості в окупованому Криму

Кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Про це повідомляє 28 січня Радіо Свобода.

"Клопотання засудженого Семени про скасування звільнення від відбування зняття судимості – задовольнити. Скасувати умовне засудження щодо Семени за вироком від 22 вересня 2017 року і зняти з нього судимість за цим вироком", – йдеться у постанові російського суду в Криму.

14 січня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з Семени.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто Президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколи Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін "всіх на всіх") і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.

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22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.