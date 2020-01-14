В окупованому Криму підтвердили зняття судимості з журналіста Семени

Підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з Семени.

Про це Крим.Реалії повідомив Попков.

Рішення про це має набути чинності через 10 календарних діб.

Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто Президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколу Семену в список осіб, що утримують на окупованих територіях (так званий обмін «всіх на всіх») і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим час.

Микола Семена - кримський журналіст, автор Крим.Реалії, заслужений журналіст України. У квітні 2016 року співробітники російської ФСБ провели обшук в його квартирі. Пізніше вони заявили, що стосовно журналіста порушено кримінальну справу через його публікацію про громадянську блокаду півострова. Цей матеріал, опублікований на сайті Крим.Реаліі в рубриці «Точка зору», російські слідчі інкримінували як заклик до порушення територіальної цілісності Росії (публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії (стаття 280.1 КК Росії).

22 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Експрезидент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими обвинувачення проти журналіста Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом в Криму, має бути скасований.

Сторона захисту журналіста подала скаргу до Європейського суду з прав людини на рішення російського суду в Сімферополі. Однак ЄСПЛ відмовив в пріоритетному розгляді скарги Семени.

Фото: RFE/RL