У незаконно засудженого в РФ провідника Укрзалізниці проблеми зі здоров’ям — Денісова

У незаконно засудженого в РФ провідника Укрзалізниці проблеми зі здоров’ям — Денісова

Політв’язні
Укрінформ
Незаконно засуджений в РФ українець Сергій Бугайчук поскаржився на неналежні умови отримання в СІЗО.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Незаконно засуджений до 9,5 років позбавлення волі Сергій Бугайчук, який у СІЗО в Брянській області чекає вручення вироку та апеляції, поскаржився на неналежні умови утримання", - написала вона.

Зокрема, за даними омбудсмена, йдеться про недотримання санітарно-гігієнічних норм в камерному приміщенні, відсутність вентиляції повітря, гарячого водопостачання та недодержання норми площі з розрахунком на одну особу.

"Громадянин України скаржиться на постійний моральний тиск з боку співкамерників через його національну приналежність, а також на погану якість харчування", - повідомила Денісова.

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Бугайчук також зазначив, що адміністрація пенітенціарної установи після звернення українського омбудсмена так і не надала необхідної медичної допомоги, додала Денісова.

"Сергій Бугайчук за час перебування незаконно засудженого в РФ провідника Укрзалізниці проблеми зі здоров’ям — Денісовая у місцях несвободи на території РФ схуд на 30 кілограмів. У нього з'явився біль у правому боці та проблеми з серцем, а шкіра по всьому тілу вражена грибковими захворюваннями", - повідомила Уповноважена.

Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою відновити права незаконно засудженого: "забезпечити належні умови тримання, сприяти в проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої лікарської допомоги відповідно до міжнародних стандартів".

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"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичного корпусу України сприяти відновленню порушених прав громадянина України. Та спільно змусити країну-окупанта дотримуватися міжнародних стандартів прав людини", - додала український омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році російський юрист Марк Фейгін поінформував, що у СІЗО в Москві з'явився ще один українець, затриманий ФСБ Росії, - провідник із Рівного Сергій Бугайчук, який обвинувачується у нібито переправленні зброї через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу.

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