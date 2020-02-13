У незаконно засудженого в РФ провідника Укрзалізниці проблеми зі здоров’ям — Денісова

Незаконно засуджений в РФ українець Сергій Бугайчук поскаржився на неналежні умови отримання в СІЗО.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Незаконно засуджений до 9,5 років позбавлення волі Сергій Бугайчук, який у СІЗО в Брянській області чекає вручення вироку та апеляції, поскаржився на неналежні умови утримання", - написала вона.

Зокрема, за даними омбудсмена, йдеться про недотримання санітарно-гігієнічних норм в камерному приміщенні, відсутність вентиляції повітря, гарячого водопостачання та недодержання норми площі з розрахунком на одну особу.

"Громадянин України скаржиться на постійний моральний тиск з боку співкамерників через його національну приналежність, а також на погану якість харчування", - повідомила Денісова.

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Бугайчук також зазначив, що адміністрація пенітенціарної установи після звернення українського омбудсмена так і не надала необхідної медичної допомоги, додала Денісова.

"Сергій Бугайчук за час перебування незаконно засудженого в РФ провідника Укрзалізниці проблеми зі здоров’ям — Денісовая у місцях несвободи на території РФ схуд на 30 кілограмів. У нього з'явився біль у правому боці та проблеми з серцем, а шкіра по всьому тілу вражена грибковими захворюваннями", - повідомила Уповноважена.

Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою відновити права незаконно засудженого: "забезпечити належні умови тримання, сприяти в проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої лікарської допомоги відповідно до міжнародних стандартів".

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичного корпусу України сприяти відновленню порушених прав громадянина України. Та спільно змусити країну-окупанта дотримуватися міжнародних стандартів прав людини", - додала український омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році російський юрист Марк Фейгін поінформував, що у СІЗО в Москві з'явився ще один українець, затриманий ФСБ Росії, - провідник із Рівного Сергій Бугайчук, який обвинувачується у нібито переправленні зброї через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу.