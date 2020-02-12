У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, які не хотіли служити в армії - Денісова

Наразі вже оголошено 29 вироків щодо українців, які відмовились служити в збройних силах Російської Федерації.

Про це уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook.

"На сьогодні вже є 29 вироків відносно наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора.

Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць несвободи будуть знову призвані до ЗСУ Росії. Ми повинні також піклуватись і про їх права", - зазначила вона на виїзному засіданні у Чонгарі Комітету ВР України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Денісова також повідомила про порушені права громадян призовного віку на окупованих територіях: "У червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗСУ РФ, під час якого було призвано щонайменше 3300 чоловіків".

Омбудсмен додала, що загальна кількість кримських призовників з 2015 року становить щонайменше 18 тис. чоловіків.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого український омбудсмен Людмила Денісова перебуває з візитом у Чонгарі. Вона відвідала КПВВ "Чонгар" та зустрілась із архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.