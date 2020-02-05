Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про пенсії жителям ОРДЛО

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію" (№ 2083-д).

Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", якими визначити порядок здійснення пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та мають право отримувати пенсію.

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Положення цього законопроєкту передбачають спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру шляхом скасування обов’язковості надання паперових документів щодо осіб, які мають право на пенсії та змушені були залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Водночас документом пропонується скасування для зазначеної категорії осіб обмеження щодо можливості отримати не виплачену пенсію лише за три роки, в тому числі спадкоємцями, врахування можливості докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску та врегулювання особливого режиму та порядку отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

На думку авторів законопроєкту на чолі з головою Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою, його ухвалення та реалізація спрямована на забезпечення реалізації гарантованого статтею 46 Конституції України права на соціальний захист громадян, зокрема, права на пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, і осіб, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 26 листопада 2019 року зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу.