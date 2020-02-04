За “етичний кодекс депутата

За “етичний кодекс депутата" Рада візьметься наступного року — Разумков

Укрінформ
Верховна Рада планує розробити "Кодекс етики і честі народного депутата України" і включити його одним із законопроектів до плану законодавчої діяльності на 2021 рік

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада починає працювати за планом законодавчої діяльності, тобто він зараз доформовується, і найближчим часом ми побачимо той план або деякі його складові, за якими працюватиме ВР дев'ятого скликання наступного року. Одним із законопроєктів, які будуть внесені в цей план, і є так званий "Кодекс етики і честі народного депутата України", - зазначив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про те, що фракція "Слуга народу" вирішила розробити етичний кодекс члена фракції.

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