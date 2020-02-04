Рада на сьогодні не має можливостей для відставки уряду — Разумков

Ухвалена Верховною Радою програма діяльності Кабінету міністрів унеможливлює відставку уряду протягом року.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, то є так званий імунітет для уряду, для їхньої роботи, і відправляти у відставку - таких можливостей у Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.

При цьому він висловив переконання, що у разі, якщо "міністри будуть відчувати, що не мають підтримки суспільства, президента, Верховної Ради, то вони самостійно напишуть заяви" на звільнення.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п'ять років. Ухвалення документа підтримали 236 народних депутатів.

Відповідно до Конституції України, протягом року після схвалення програми діяльності уряду парламент не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.