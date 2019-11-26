У Раді зареєстрували законопроєкт про виплату пенсій жителям ОРДЛО

Група народних депутатів на чолі з головою комітету ВР з соцполітики Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкт №2083-д щодо врегулювання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, співавтор законопроєкту Дмитро Лубінець (позафракційний), інформує пресслужба парламенту.

«Під час виїзного засідання комітету з питань прав людини в Донецькій і Луганській областях центральною темою обговорення була виплата пенсій. Ситуація коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію – ненормальна. А факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску – жахають і обурюють. Тому разом із колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення», – зазначив Лубінець.

За його словами, законопроєкт передбачає наступні новації:

- надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

- у разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

- скасування обов’язкової реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;

- виплата заборгованості пенсій без терміну давності (наразі діє ліміт – три роки).

Лубінець переконаний, що в результаті ухвалення цього документу Україна повернеться до практики усіх цивілізованих країн, де “громадян не дискримінують лише через те, що вони потрапили в епіцентр конфлікту й стали його жертвами”.