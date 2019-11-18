Середня зарплата у вересні перевищила 9,3 тисячі

Пенсійний фонд України затвердив середній показник заробітної плати в Україні за вересень для обчислення пенсії.

Про це йдеться на сторінці ПФУ в Facebook.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за вересень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії”, - інформують у ПФУ.

Як зазначається, показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії становить 9 322 гривні 61 копійка.