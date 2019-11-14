Зарплати депутатів не зміняться: Рада затвердила свій кошторис

Верховна Рада України прийняла постанову “Про кошторис Верховної Ради України на 2020 рік”.

За проєкт постанови №2433 в цілому проголосувало 272 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до затвердженого кошторису наступного року на фінансування Апарату Верховної Ради буде виділено 2,007 мільярда гривень. Так на здійснення законотворчої діяльності передбачено 1,05 млрд грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради - 907, 5 млн грн, на управління справами — 637 млн грн, на автобазу — 96,8 млн грн, на інститут законодавства — 20, 6 млн грн, на управління адміністративними будинками — 20, 6 млн грн, на їдальню — 2,5 млн грн та на висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети “Голос України” - 46,5 млн грн.

Як розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, у кошторис Верховної Ради на 2020 рік передбачено зменшення видатків на парламент, але при цьому зарплати народних депутатів залишаться незмінними.

"Видатки зменшуються на центральні органи влади, але зарплати (народним депутатам - ред.) змінювати не будемо, тому що буде суцільна корупція", - сказав Потураєв.

Він додав, що Президентом було поставлено завдання зменшити на 10% видатки на органи центральної влади, у тому числі на Верховну Раду і Кабінет міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в четвер парламентарії ухвалили у другому читанні Державний бюджет України на 2020 рік.