Китайським студентам, які навчаються в Україні, продовжили канікули

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив план запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу з Китаю, а також Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

Про це повідомляє Урядовий портал, оперативний штаб для координації дій перенесено на рівень КМУ й очолив його Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули. «Наразі розробляємо плани на регіональному рівні для окремих областей. Лікарням доручено підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні, а МОЗ проконтролює та допоможе методологічно», — підкреслив Гончарук.

Він також додав, що МЗС та МОЗ рекомендують тимчасово утриматися від туристичних і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки.

В Україні для всіх систем цивільного захисту встановлюється режим підвищеної готовності, щоб усі відповідні служби оперативно мобілізувалися в разі необхідності.

Крім того, уряд зобов'язав медичні заклади провести навчання щодо готовності прийняти потенційних хворих.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу у 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.