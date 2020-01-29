СБУ спіймала поплічника терористів, який 5 років переховувався в Росії

Працівники Служби безпеки України затримали у Луганській області поплічника бойовиків незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», який п'ять років переховувався у РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Понад 5 років сєвєродончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук”, - йдеться у повідомленні.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що весною 2014 року мешканець Сєвєродонецька збирав інформацію щодо переміщення підрозділів сил антитерористичної операції у Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів. Одержані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання “Армія Південного Сходу” для підготовки диверсійних актів.

21 січня спільника бойовиків затримали у прикордонному пункті пропуску “Танюшівка”, коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.