У Давосі говорили про проблеми сучасної освіти та яких змін потребує Україна

Зміни в системі освіти потрібні від самого початку, коли дитина йде до школи. Головне завдання – вдосконалити шкільну та дошкільну програми, щоб згодом якомога більше дітей могли отримати вищу освіту.

Таку думку на панельній дискусії Українського дому в Давосі “Трансформація освіти - трансформація суспільства” висловив Деніел Гілберт професор психології Гарвардського університету.

“Я б більше хвилювався за те, щоб діти отримували гарну освіту, яка згодом дасть їм можливість потрапити до тих вищих навчальних закладів, які ми будуємо. І якби в мене була велика сума грошей, які можна було б витратити на освіту, то я б почав з першого класу чи навіть дошкільної освіти”, - сказав Гілберт.

У свою чергу Ярослава З. Джонсон, яка була призначена Президентом і Головним виконавчим директором WNISEF. На цій посаді вона здійснює керівництво та загальний контроль над впровадженням проектів WNISEF і водночас залишається членом Ради директорів Фонду, зазначила, що одна з проблем шкільної освіти в Україні це 50% вчителів, які працюють ще за радянською системою освіти.

Читайте також: У Давосі заступник міністра розповів про українську діджиталізацію

“Освіта в Україні має велику проблему з бюджетом, але найбільша проблема, що 50% вчителів -продукт радянського методу освіти. І ці викладачі користуються радянською системою освіти”, - зазначила вона.

На її думку, дуже важливо змінити підхід до навчання, зробити його більш сучасним та максимально намагатися “йти в ногу з часом”.

Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі сьогодні розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня.

Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.