У Давосі заступник міністра розповів про українську діджиталізацію

Нові технології змінюють світ, як наслідок одні люди втрачають роботу, інші стають більш затребувані. Тож Україні потрібно кардинально змінити систему освіти для ІТ-індустрії, допомогти людям здобути відповідні навички.

На цьому наголосив на панельній дискусії Українського дому в Давосі “Чи зможуть технології врятувати світ?” заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Технології приносять зміни. І як наслідок люди втрачають роботу, але ІТ також створює нові робочі місця. І я думаю, що держава має втрутитись”, - сказав Борняков.

На його думку, більшість професій зникне через 20-30 років. Тож працюють над проєктом, який допоможе людям знайти себе і опанувати нові професії.

“Ми зможемо навчити людей простим цифровим навичкам, щоб підготувати їх до використання нових цифрових продуктів”, - зазначив він.

Заступник міністра також розповів про діджиталізацію України. Зокрема, про запуск унікального сервісу підтримки молодих батьків – еМалятко.

“Зараз із цим новим сервісом батькам навіть не потрібно залишати пологовий. Зареєструвати дитину можна за 20 хвилин за допомогою планшета. Потрібно лише заповнити форми - і все, документ готовий", - розповів чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі сьогодні розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня.

Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.