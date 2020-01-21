Україні необхідно продовжувати реформи заради залучення інвесторів – експерти

Керівники міжнародних фінансових та бізнесових установ переконані, що, продовжуючи курс реформ, Україна має набагато більше шансів бути привабливою для інвесторів країною.

Про це вони говорили на панельній дискусії «Україна в Європі: стратегічне економічне партнерство, тепер більше, ніж колись» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Укрінформ.

«Дійсно досягнуто великого прогресу, але реформи не завершені. Є певна кількість болючих реформ, які все ще потрібні країні. Якщо уряд зупиниться і не проводитиме реформи через їх непопулярність, це може охолодити поновлений ентузіазм інвесторів, який зараз спостерігається», - заявив Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор Європейського інвестиційного банку (EIB).

За словами Лалу, Банк не є таким вразливим для впливу політичних ризиків на інвестиційну стабільність, як приватні інвестори, «але ж реальною загрозою потенційно є загроза зупинки».

Україна перебуває в періоді трансформацій, за останні 5 років їх відбулося більше, ніж за попередні понад 20 років, що створює тиск на бізнес-середовище, тому що вимагає реагування майже щодня: турборежим, нові закони, регуляції, говорить Олена Кошарна, засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital.

«Якщо ми хочемо, щоб країна змінилася - ми хочемо, щоб ця трансформація відбулася. І врешті-решт, я сподіваюся, що це буде країна, де ми навіть не обговорюємо: що змінюється, що не змінюється, - тому що є правила, вони стабільні та передбачувані, і ми можемо планувати на наступні 5-10 років», - підкреслила Кошарна.

Вона зауважила, що великий політичний ризик був у 2019 році. Однак обраний 73% президент з чітким мандатом, маючи більшість у парламенті, – «це український шанс зараз або ніколи». З точки зору інвесторів це дуже позитивно, вважає Кошарна.

З точки зору ризиків макроекономічних, за її словами, особливо для експортоорієнтовних – це питання девальвації національної валюти.

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Торкнулась Кошарна також питання ризиків, пов’язаних з війною. Вона згадала категорію інвесторів, які вважають, що доти, поки є «прив’язка до конфлікту з Росією», вони чекатимуть та дивитимуться. І ці інвестори не дивляться на те, чи то є «заморожений конфлікт», і не розглядають жодні сценарії. Їх хвилює лише одне - прив’язка до конфлікту, отже вони будуть чекати.

Ті ж інвестори, які тільки заходять або вже зайшли, працюють на більш привабливих умовах, ніж ті, хто вичікує, звернула увагу канадська бінзесвумен. Вона навела слова керівника однієї з американських компаній про те, що «Україна - найцікавіша ціннісна гра в світі». Наразі, переконана Кошарна, все більше інвесторів починають бачити свою вигоду.

Андрій Горохов, генеральний директор UMG Investments та член CEO Club, зі свого боку, закликав інвесторів, які заходять на ринок, зробити домашню роботу: «Зрозуміти ментальні та культурні відмінності, розуміти, як працює цей ринок, усвідомлювати ризики та як їм мінімізувати, чи є якісь специфічні ризики». Для вивчення умов, за його словами, існує багато можливостей - від диппредставництв держав до досвіду інших компаній. Також важливим є, на його думку, рішення інвестувати одному чи разом з кимось, можливо, з місцевим інвестором.

Ольга Магалецька, керівник Управління Національної інвестиційної ради України, запевнила, що підтримка інвесторів з боку уряду, вищого керівництва держави гарантована. Але визнала, що на місцевому рівні, з місцевими владами проблеми дійсно існують. У цьому контексті вона підкреслила важливість реформи державного управління.

Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі 21 січня розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня. Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн.

Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц. Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Крім того, як почесний спікер на традиційному Українському сніданку, що відбудеться 23 січня з нагоди Всесвітнього економічного форуму, очікується Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Варто також зауважити, що уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.