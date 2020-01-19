Військові розвідки України та Угорщини домовилися об’єднати зусилля

Військові розвідки України та Угорщини спільно виявлятимуть загрози світовій та регіональній безпеці.

Про це під час зустрічі домовилися керівники розвідувальних відомств двох держав, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Під час переговорів начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби з начальником Головного управління воєнної інформації Угорської Республіки генерал-лейтенантом Яношем Берешем було досягнуто домовленостей щодо об’єднання зусиль та розширення взаємодії зі зміцнення регіональної колективної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Домовлено, що співпрацю буде організовано за кількома напрямами та у різних форматах партнерства. Зокрема, службовці розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.

Бурба та Береш також узгодили першочергові спільні кроки очолюваних ними відомств, які дадуть змогу підвищити якість обміну розвідувальною інформацією та рівень поінформованості безпекових структур НАТО.

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У ГУР наголошують, що розширення співпраці в розвідувальній сфері між Україною та Угорщиною сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО та зміцнюватиме спроможності розвідувального співтовариства країн-членів Альянсу.

Фото: gur.gov.ua