Урядова програма: від українців чекають ідей щодо соцполітики

Міністерство соціальної політики почало збирати пропозиції громадськості щодо державних політик, напрацьованих відповідно до Програми діяльності уряду, затвердженої парламентом у жовтні 2019 року.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує пресслужба відомства.

“Сьогодні ми презентуємо проєкти концепцій державних політик, які конкретизують досягнення цілей у нашій частині. Оскільки ми працюємо для вас, нам важлива ваша думка щодо цих пропозицій. Найкращі ідеї ми, як завжди, врахуємо у фінальному документі”, - зазначила Соколовська.

За її словами, свої пропозиції та відгуки кожен може надіслати за адресою um@mlsp.gov.ua або залишити їх безпосередньо на сайті після попередньої авторизації.

Дедлайн подачі пропозицій - 18:00 15 січня 2020 року.

У відомстві нагадують, що відповідно до Програми діяльності уряду, у Мінсоцполітики є 4 основних напрями роботи: гідний рівень життя, підтримки та догляду осіб з інвалідністю, виховання дітей у формах виховання, наближених до сімейних, допомога сім’ям у складних життєвих обставинах, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та достойне й активне життя людей похилого віку.