Пільговикам дозволили переходити на готівкову форму виплат у будь-який час

Із 1 січня 2020 року пільгові категорії українців мають право подати заяву про перехід на монетизовану форму виплат на житлово-комунальні послуги у будь-який час.

Відповідне рішення було ухвалене урядом 27 грудня, інформують на сторінці Міністерства соціальної політики у Facebook.

“З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців матимуть право у будь-який час подати заяву про перехід на монетизовану (готівкову грошову) форму виплат на житлово-комунальні послуги”,- ідеться в повідомленні.

Таким чином, Мінсоцполітики скасувало обмеження, яке не дозволяло українцям подати заяву на “монетизацію” пільг на опалювальний період після 15 жовтня і на неопалювальний період - 15 травня.