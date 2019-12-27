Монетизація субсидій: уряд скасував обмеження для пільговиків
Укрінформ
З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть перейти на готівкову форму грошової допомоги для оплати житлово-комунальних послуг впродовж всього опалювального періоду.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram.
“Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги”, - зазначив Гончарук.
Він нагадав, що раніше дозволялося подати заяву на перехід на готівкову форму виплати субсидії тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві соціальної політики ініціювали зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.