Монетизація субсидій: уряд скасував обмеження для пільговиків

З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть перейти на готівкову форму грошової допомоги для оплати житлово-комунальних послуг впродовж всього опалювального періоду.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram.

“Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги”, - зазначив Гончарук.

Він нагадав, що раніше дозволялося подати заяву на перехід на готівкову форму виплати субсидії тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві соціальної політики ініціювали зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.