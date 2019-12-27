Гончарук каже, що тарифи на тепло вже переглядають у багатьох містах

У багатьох містах України теплопостачальники вже переглядають тарифи на тепло, зокрема у Кропивницькому сума в платіжці буде меншою на 28,7%.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Відсьогодні теплопостачальники вже почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надав уряд місцевій владі. Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%", - написав Гончарук.

Він нагадав, що уряд раніше ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30% і закликав всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу.

"Зниження ціни на опалення буде відчутним для кожної української родини", - підкреслив Гончарук.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ у порівнянні з уже закладеною у тарифі.