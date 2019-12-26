Суми в платіжках за тепло і гарячу воду можуть зменшитися - Кабмін оприлюднив постанову

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно із уже закладеною у тарифі.

Відповідна постанова від 24 грудня 2019 року № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу" опублікована на Урядовому порталі.

"У разі зміни для виконавця протягом опалювального сезону ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів", - ідеться у документі.

Також зазначається, що у разі прийняття теплопостачальною організацією (виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) рішення щодо зміни розміру нарахувань споживачам за тепло та гарячу воду у зв’язку із зміною для них ціни природного газу, такі зміни (починаючи із нарахувань за грудень 2019 року) відображаються у платіжках, надісланих у місяці, що настає за розрахунковим.

Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за тепло і гарячу воду теплопостачальник інформує споживачів (із наведенням відповідних обґрунтувань) на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на власному вебсайті.

Як повідомляв Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, уряд 24 грудня ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. При цьому знижка може відрізнятись у різних населених пунктах.