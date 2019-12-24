Підприємства самостійно проаналізують, чи є у них підстави для знижки на тепло - Бабак

Уряд надав підприємствам теплокомуненерго можливість самостійно проаналізувати, чи є у них економічна підстава надавати споживачам знижку на тепло.

Про це на засіданні Ради розвитку громад та територій сказала міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд сьогодні ухвалив зміни до діючих постанов Кабінету міністрів та до постанов, які регулюють правила надання послуг опалення і правила постачання теплової енергії. У цих постановах Уряд надав право теплопостачальним підприємствам працювати за законами ринку - давати знижку споживачам, якщо є така можливість", - розповіла Бабак.

За її словами, раніше такої можливості у підприємств не було.

"Якщо у тарифі, який діє сьогодні на тепло ціна газу врахована на рівні 8300 грн, а фактично ТКЕ купує газ за ціною 6100-6200 грн, то у межах ціни газу підприємство може здійснити перерахунок. Оскільки підприємства на 90% перебувають у комунальній власності, то голови місцевого самоврядування можуть проаналізувати постанову, ознайомитися з нею, подивитися, чи є економічні підстави для знижки", - анонсувала Бабак.

Водночас, за її словами, кошти, які підприємства сьогодні економлять, йдуть на погашення старих боргів за газ.

"Це добре, що ми погашаємо борги, але для тих, хто платить за тепло вчасно, це несправедливо", - додала Бабак.