Третина українців не відчули зниження ціни на газ - Гончарук

Близько 35% українців не відчули зниження ціни на газ, адже тарифи на тепло залишилися на минулорічному рівні.

Про це на засіданні Ради розвитку громад та територій сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас в Україні є два типи постачання. Приблизно 15 млн домогосподарств - це те, з чим ми зараз працюємо. Приблизно 65% з них - це індивідуальне опалення. Це означає, що зусилля, спрямовані на мінімізацію цін на газ, уже відчутні для людей. Ми маємо поговорити про 35% населення, які використовують централізоване опалення. Зараз ціна на газ - 5132 грн за 1 тис. кубометрів. Це значно нижче, ніж у четвертому кварталі минулого року. Ми не можемо на це не реагувати, люди мають це відчути", - сказав Гончарук.

За його словами, що тариф на тепло на 75% формується з урахуванням тарифу на газ.

"Якщо газ подешевшав на 30%, це означає, що це має відобразитися у тарифі (на тепло - ред.). По всій країні тарифи різні, але в них закладена ціна газу 7 482 грн за 1 тис. кубометрів", - зауважив Прем'єр.

Він розповів про рішення уряду, яке дозволить відкоригувати платіжку за ринковим принципом.

"Ми на уряді ухвалили постанову, яка дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Фактично ви можете відкоригувати платіжку на різницю ринкової ціни та тої ціни, яка у платіжці. Це право, ми не можемо зобов'язати. За нашими розрахунками, уже в грудні людина може отримати на 300-400 грн менше (до сплати - ред.)", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, оптова ціна на природний газ для населення та виробників тепла у січні становитиме 5 500 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і націнки газзбутків), тобто на рівні гарантованої ціни газу для захищених споживачів на січень-квітень 2020 року.