Українським вишам змінюють “формулу” фінансування: що отримають університети

Українським вишам змінюють “формулу” фінансування: що отримають університети

Укрінформ
Кабінет міністрів змінює підходи до фінансування університетитів і враховуватиме результатів їх діяльності.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами засідання уряду.

"Змінюємо підходи до фінансування університетів — будемо фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - написав Гончарук.

Він додав, що вже з січня працюватиме формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо. Гончарук наголосив, що уряд відходить від традиційного показника по кількості студентів.

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Прем'єр зауважив, що зміна підходів до фінансування дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.

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