Українським вишам змінюють “формулу” фінансування: що отримають університети

Кабінет міністрів змінює підходи до фінансування університетитів і враховуватиме результатів їх діяльності.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram за результатами засідання уряду.

"Змінюємо підходи до фінансування університетів — будемо фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - написав Гончарук.

Він додав, що вже з січня працюватиме формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо. Гончарук наголосив, що уряд відходить від традиційного показника по кількості студентів.

Прем'єр зауважив, що зміна підходів до фінансування дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.