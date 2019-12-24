Молоді вчителі отримають одноразову виплату — Новосад

Молоді вчителі отримають одноразову виплату в розмірі 21 тис. грн, яку запровадив Кабмін, наприкінці 2020 року.

Про це в коментарі журналістам сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Порівняно з бюджетом 2019 року (на зарплати вчителям - ред.) бюджет 2020 року зріс більше, як на 10 млрд грн. Але підвищення в умовах підвищеного бюджету ми змогли зробити суттєво для однієї категорії, яка на даний момент є однією з найбільш вразливих, - це молоді вчителі. Це ті, хто не має достатнього досвіду роботи в школі і, відповідно, не мають різних доплат, як наприклад, за стаж. Тому ми ввели можливість їм отримувати одноразову річну матеріальну виплату, яку вони отримають наприкінці року”, - сказала Новосад.

Вона наголосила, що Міністерство освіти та науки до 1 квітня 2020 року розробить пропозиції до реформування системи заробітних плат вчителів.

“Почати в першу чергу з того, щоб оптимізувати систему різних надбавок і премій, які складають левову частку зарплати вчителя. Тут мова йде не про те, щоб щось скороти. Ми (міністерство — ред.) платимо лише оклад з субвенції і за престижність праці, а на місцях бувають різні надбавки. Мова йде про те, щоб зробити ситуацію, коли маніпулювання надбавками і преміями буде неможливе . І ситуація, коли надбавки складають 70% загальної суми, яку отримують вчителі на руки, є неадекватною. Тому ми хочемо зробити великий оклад - перенести всі надбавки і премії в великий оклад, і зробити систему такою, коли вчитель отримує 70% всього обсягу своєї заробітної плати з окладу, а інше надбавками”, - підкреслила міністр.