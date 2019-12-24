Новосад анонсувала реформу вищої освіти “без зрівнялівки”

З наступного року зміниться принцип фінансування університетів, також зміняться підходи до управління закладами вищої освіти.

Про це міністр освіти та науки Ганна Новосад поінформувала на Форумі вищої освіти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі система фінансування та управління не дає заслуженої винагороди викладачам, через систему зрівнялівки, і найбільш ефективним закладам вищої освіти. Міністерство поставило за мету, за даними національних опитувань, щоб через п'ять років принаймні 35% респондентів роботодавців повністю переважно позитивно оцінювали вищу освіту. І першим кроком на цьому шляху має стати зміна фінансування та управління вищої освіти", - сказала Новосад.

За її словами, одним із принципів зміни фінансування закладів вищої освіти буде отримання кращими університетами більших ресурсів. Цей принцип передусім має стосуватися оплати праці викладачів, яка на сьогодні залежить від кількості студентів.

Також діяльність закладів вищої освіти оцінюватиметься за конкретними показниками, серед яких і якість освіти, яку вони надають.

Окрім цього, заклади вищої освіти отримають фінансову автономію, введено систему KPI для ректорів університетів, в межах якої будуть визначатися показники стратегічної ефективності управлінців вищої освіти.

Серед іншого, вартість навчання на контракті залежатиме від індикативної собівартості підготовки фахівців закладом вищої освіти в попередньому році.

Новосад наголосила, що, за даними досліджень, зокрема дослідження фонду "Демократичні ініціативи", 2016 року, якість вищої освіти як студенти, так і роботодавці оцінюють невисоко.

Так, понад 70% студентів вважають якість освіти в Україні середньою, низькою або дуже низькою. В 2019 році серед офіційно зареєстрованих безробітних майже 50% становили особи з вищою освітою, а 30% - з професійно-технічною. 40% роботодавців, які потім наймають тих, хто вийшов із закладів вищої або професійної освіти, кажуть, що у наших випускників є прогалини в навичках і передусім у м'яких навичках ("м’які навички"«М’які навички” є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і співпрацювати. є широким поняттям, яке передбачає вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і співпрацювати.). Близько 40% студентів вважають, що зміст навчальних програм не відповідає ринку праці.