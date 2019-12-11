Наступного року стипендії не збільшуватимуть — Новосад

На наступний рік збільшення стипендій для студентів не передбачено.

Про це міністр освіти та науки Ганна Новосад сказала в інтерв'ю РБК.

"Коли ж ми говоримо про академічні стипендії, то, на мою думку, це має бути інструментом мотивації кращих. Вони мають бути набагато вищими, ніж є зараз. На наступний рік поки що збільшення не закладали. Але все ж через суттєве збільшення стипендій ми маємо поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати", - сказала Новосад.

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Вона зазначила, що наразі немає остаточної моделі того, як буде змінюватися підхід до стипендій.