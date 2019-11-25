Президентські стипендії отримали 270 найкращих учнів та студентів

В Україні 270 переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсу Малої академії наук отримали стипендії Президента.

У понеділок, 25 листопада, їм було вручено дипломи лауреатів стипендії глави держави, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вручення стипендій Президента України школярам-науковцям. Фото: Багмут Павло/Укрінформ

"Ніхто з вас не знає достеменно, як далі допоможе вам те, що ви є переможцем олімпіади чи конкурсу Малої академії наук. Безперечно, не всі з вас продовжать наукову роботу, але, безперечно, кожному з вас це тим чи іншим чином допоможе в житті, допоможе будувати власну освітню траєкторію, власну кар'єру... Ми як уряд маємо зробити все залежне від нас, щоб кожен з вас мав можливість продовжувати тут наукову кар’єру, мав усі умови для цього, був інтегрований в міжнародний контекст", - сказала на церемонії вручення дипломів лауреатів міністр освіти і науки Ганна Новосад.

При цьому вона згадала, що під час навчання в школі також брала участь у всеукраїнській олімпіаді з німецької мови, і перемога в ній дозволила по-іншому поглянути на свою освітню траєкторію та пріоритети в навчанні.

Як зазначила Новосад, 270 стипендіатів, незалежно від того, навчаються вони у школі чи вже у виші, щомісяця протягом року отримуватимуть грошову винагороду за свої інтелектуальні досягнення. В цьому році розмір стипендії становить 2600 грн на місяць.

Так, стипендії Президента України здобули 150 переможців учнівських олімпіад та 120 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН. Серед них - учень Малої академії наук Євген Чернозуб з Херсона, який створив біомеханічну руку на дистанційному керуванні. Особливість протезу в тому, що він може функціонувати на відстані від тіла людини, його можна використовувати для різних робіт у відкритому космосі.

Також серед стипендіатів школяр з Києва Дмитро Коваленко, який винайшов екологічний метод утилізації старих шин - методом їх заморозки та подрібнення, з подальшим повторним використанням у багатьох галузях.

Крім того, лауреатом стипендії Президента України став учень Малої академії наук Артем Денисюк, який знайшов спосіб зменшення енерговитрат в метро.

Також в цьому році 47 учнів отримують стипендію Президента другий рік поспіль, 5 стипендіатів вибороли цю нагороду вже третій рік поспіль, а учень 11-го класу Новопечерської школи Києва Олексій Масалатін став лауреатом стипендії Президента вчетверте.

Виплата стипендій здійснюється Міністерством освіти та науки через Національний центр Мала академія України на банківські рахунки стипендіатів.

З 2006 по 2019 рік лауреатами стипендії Президента України стали 3780 школярів та учнів Малої академії наук.