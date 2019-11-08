Молодим вчителям виплачуватимуть одноразову грошову допомогу – Новосад

Молодим вчителям з наступного року виплачуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі десяти прожиткових мінімумів.

Про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, представляючи у дитячому садку селища Обухівка під Дніпром свій «To do list» змін, які планується впровадити у сферах освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не можемо одномоментно, зважаючи на стан і ситуацію в нашій країні, підвищити заробітні плати всім, оскільки в нашій системі працює більше 900 тисяч педагогічних, науково-педагогічних кадрів. Ми будемо рухатися поступово. Але на наступний рік ми закладаємо додаткових майже 10 млрд грн на індексацію заробітних плат і на підвищення окремих категорій. Зокрема, на наступний рік ми вирішили підтримати молодих вчителів. Це та категорія педагогів, яка отримує дуже часто найменшу плату при роботі в школі. Оскільки заробітна плата педагога формується у більшій мірі через стаж роботи, виходить так, що та молодий вчитель отримує надзвичайно маленьку заробітну плату. Тому на наступний рік ми хочемо дати одноразову допомогу у формі десяти прожиткових мінімумів майже 75 тисячам українських педагогів», - зазначила Новосад.

За її словами, одноразова винагорода складе 21 тисячу гривень. Міністерство також розробить механізм, аби запобігти тому, що молодий педагог скористається допомогою і покине роботу в школі.

Також міністр освіти й науки зауважила: хоча дошкільна освіта й утримується за рахунок місцевих бюджетів, варто почати дискусію про те, як можна її підтримати з державного бюджету, зробити її пріоритетною, і таким чином змушувати місцеві органи платити вищу заробітну плату.

«Тому що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли на місцях платять те, що можуть, або хочуть, навіть маючи можливість. Як на мене, таку ситуацію ми маємо перебороти. Тому на наступний рік, в тому числі й через Закон про дошкільну освіту, ми хочемо запропонувати нову систему оплати в дошкільній освіті», - сказала Новосад.

Також міністр пообіцяла, що зміниться підхід до оплати праці вчителів у школах.

«Ми хочемо змінити ситуацію - щоб у вчителя був великий оклад, а не, як зараз, малесенький оклад, а навколо нього чимало надбавок, якими часто маніпулюють», - наголосила міністр.